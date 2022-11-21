Динамо зустрічається з рівненським Вересом у матчі 14-го туру УПЛ. Склади і посилання на онлайн-тнансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як онлайн-трансляція Верес – Динамо на "Футбол 24", стартує о 14:00. Поєдинок відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. У разі перемоги підопічні Мірчі Луческу можуть наздогнати Зорю, яка перебуває на третій позиції. Верес іде сьомим, зазнавши чотирьох поразок у п'яти матчах. Кияни можутьи розраховувати на Сидорчука і Попова, які відбували дискваліфікацію у матчі з Інгульцем. Гру транслює Setanta Sports на своїй OTT-платформі.

Верес – Динамо: анонс матчу УПЛ – шанс для киян наблизитися до Шахтаря

Склади команд

Верес: Когут, Гагун, Мельник, Вовченко, Пасіч Є., Кльоц, Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Шарай, Гайдучик

Динамо: Бущан, Тимчик, Забарний, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Лонвейк, Ванат