Динамо розгромило Минай (4:1) у 1-му турі чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Минай вийшов вперед вже на 3-й хвилині матчу – Вітенчук наважився на дальній удар з-за меж штрафного і поцілив під поперечину. Відігратись Динамо змогло вже в середині тайму – Ванат спочатку скористався невдалим пасом захисника і зрівняв, а згодом оформив дубль.

Сидорчук ледь не зніс Ярмоленка, кумедно відібравши м'яч в атаці – відео конфузу капітана Динамо на старті УПЛ

За мить кияни залишились у меншості після брутального фолу Попова. По перерві арбітр вирівняв склади, вилучивши кіпера Миная Бандуру. Наприкінці матчу Дубінчак заробив пенальті, який реалізував Буяльський. Вже у доданий час масну крапку поставив Караваєв, добивши сферу після відскоку.

Динамо розгромило Минай у вогняному матчі УПЛ – дубль Ваната, 2 вилучення, привози дебютанта і відчай Ярмоленка