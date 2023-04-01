Динамо не може похизуватися надто широким вибором гравців напередодні матчу проти Львова.

Кияни прибули до Львова, де завтра зіграють матч 19 туру УПЛ проти однойменної команди. Луческу взяв 22 футболістів, серед яких 2 воротарі.

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Через різні причини Динамо не може розраховувати відразу на 7 гравців першої команди – Бущана, Бойка, Шапаренка, Буяльського, Перріса, Кабаєва та Супрягу. Кадровий дефіцит змусив Луческу довикликати 19-річного хавбека Навіна Малиша, який лише сьогодні відіграв повний матч за юнацьку команду та відзначився голом.

Поєдинок зі Львовом ропочнеться завтра о 13:00. Динамо йде на четвертій сходинці, а суперник розташувався на дні таблиці УПЛ.

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