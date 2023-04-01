Динамо не может похвастаться слишком широким выбором игроков в преддверии матча против Львова.

Киевляне прибыли во Львов, где завтра сыграют матч 19-го тура УПЛ против одноименной команды. Луческу взял 22 футболистов, среди которых 2 вратаря.

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По разным причинам Динамо не может рассчитывать сразу на 7 игроков первой команды – Бущана, Бойко, Шапаренко, Буяльского, Пэрриса, Кабаева и Супрягу. Кадровый дефицит заставил Луческу вызвать 19-летнего хавбека Навина Малыша, который только сегодня отыграл полный матч за юношескую команду и отличился голом.

Поединок со Львовом начнется завтра в 13:00. Динамо идет на четвертой строчке, а соперник расположился на дне таблицы УПЛ.

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