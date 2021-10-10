"Динамо предметно цікавилося Довбиком влітку. Луческу подобається цей нападник.

Де Пена зізнався у дружбі з багаторічним лідером Шахтаря

За моєю інформацією, у шорт-листі серед форвардів Прем'єр-ліги в київського клубу були лише два гравці. Це Довбик і в меншій мірі Сайядманеш, але там дуже хитра трансферна схема. Проблема полягала в тому, що сума, за яку СК Дніпро-1 міг теоретично продати Довбика, не відповідала можливостям Динамо", – заявив Михайло Співаковський у шоу ТаТоТаке.

Нагадаємо, що минулого літа Динамо підсилило атакувальну лінію Вітінью, Раміресом, Антюхом, Кулачем і Шкуріним.

Зоря близька до втрати головного активу: чи скористаються ситуацією Динамо та Шахтар?