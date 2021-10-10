Вінгер київського Динамо Карлос Де Пена не бачить проблеми в добрих взаєминах із гравцями донецького Шахтаря та підтвердив дружбу з колишнім півзахисником "гірників" Тайсоном.

"Так. Ми мешкали в одному районі, часто перетиналися на вулиці, наші дружини спілкувася між собою. Пізніше ми стали вибиратися на спільні вечері, ходили в гості. Це нормально.

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Мене дивує, коли люди дивуються, як це в тебе можуть бути друзі в Шахтарі? Поза футболом ми всі люди, маємо такі ж проблеми, як і всі. Тайсон говорить португальською, я іспанською. Це теж зближує. На футбольному полі ми були по різні боки барикад, але я поважаю всіх гравців Шахтаря, без винятку", – розповів уругваєць в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, що Карлос Де Пена захищає кольори столичного гранда з квітня 2019-го. Натомість Тайсон виступав за Шахтар у 2013-2021 рр.

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