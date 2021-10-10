"Динамо предметно интересовалось Довбыком летом. Луческу нравится этот нападающий.

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По моей информации, в шорт-листе среди форвардов Премьер-лиги у киевского клуба были только два игрока. Это Довбык и в меньшей степени Сайядманеш, но там очень хитрая трансферная схема. Проблема заключалась в том, что сумма, за которую СК Днепр-1 мог теоретически продать Довбыка, не соответствовала возможностям Динамо", – заявил Михаил Спиваковский в шоу ТаТоТаке.

Напомним, что прошлым летом Динамо усилило атакующую линию Витинью, Рамиресом, Антюхом, Кулачем и Шкуриным.

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