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Динамо – Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

19:50 9524 Читать на русском
Динамо – Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Динамо – Мальме: онлайн-трансляція Ліги Європи

Динамо приймає шведський Мальме у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи. Стартові склади команд та онлайн-трансляцію поєдинку шукайте у цій новині.

 

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Мальме на "Футбол 24", стартує о 19:55 за київським часом. Раніше команди у єврокубках зустрічалися лише одного разу – 41 рік тому. У другому колі Кубка європейських чемпіонів 1978/79 Мальме виграв із загальним рахунком 2:0 (0:0 – на виїзді, 2:0 – вдома) і згодом дійшов до фіналу в Мюнхені, де мінімально поступився Ноттінгем Форест.

Динамо – Мальме: прогноз на матч Ліги Європи

Склади команд:

Динамо: Бойко, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Вербіч, Циганков, Родрігес

Запасні: Бущан, Караваєв, Цитаішвілі, Гармаш, Бєсєдін, Де Пена, Соль

Мальме: Даллін, Беймо, Нільсен, Бенгтсон, Сафарі, Рікс, Башіру, Левіцкі, Траустасон, Розенберг, Крістіансен

Запасні: Меліхарек, Ларссон, Кнутсен, Моллінс, Галль, Антонсон, Бергет

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Ліга Європи Динамо - Мальме Динамо Динамо Мальме Мальме
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