Літній новачок Динамо Ерік Рамірес запам'ятає 11 серпня, адже цього дня він провів перший офіційний матч у футболці киян.

22-річний форвард вийшов зі стартових хвилин на протистояння з Минаєм та вже у першому таймі виправдав довіру тренерського штабу.

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На 19-й хвилині Ерік віддав результативний пас на Віталія Буяльського, який ефектно перекинув кіпера закарпатців. У доданий арбітром до першого тайму час Рамірес записав до свого активу ще й гол – асистував Олександр Караваєв, а новачок лише влучив у майже порожні ворота.

Нагадаємо, венесуелець підписав з киянами контракт на 5 років. У минулому сезоні Ерік Рамірес провів 35 матчів у чемпіонаті Словаччини, в яких відзначився 17-ма голами та 8-ма асистами.

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Відео асисту Раміреса: