Динамо – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Київське Динамо і луганська Зоря відновлюють для себе сезон УПЛ 2018/19. Онлайн-трансляцію матчу чемпіонату України дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря на "Футбол 24", стартує о 18:30 за київським часом. Кияни відстають від Шахтаря на 7 очок, випереджаючи Олександрію і Зорю на 2 і 10 балів відповідно. Однак Динамо в останні 3 сезони грає з командою Вернидуба досить важко: мінімальні перемоги, нічиї 4:4 і 1:1, дві поразки. Свої останні перемоги над киянами Зоря здобула саме на виїзді, однак було це ще за часів Реброва. Баланс Хацкевича проти Вернидуба виглядає перед звітною грою так: 3 перемоги, 2 нічиї і 0 поразок.

Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ

Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Бурда, Миколенко – Сидорчук (к), Буяльський – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Соль

Запасні: Бущан, Сідклей, Гармаш, Цітаішвілі, Русин, Алібеков, Смирний

Зоря: Філіпе – Караваєв (к), Чеберко, Вернидуб, Литвин – Чайковський, Сілас – Хомченовський, Кочергін, Лєднєв – Будківський

Запасні: Махарадзе, Каменюка, Івановіч, Кабаєв, Білий, Леонардо, Арвеладзе