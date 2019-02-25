Динамо – Заря: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Киевское Динамо и луганская Заря возобновляют для себя сезон УПЛ 2018/19. Онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Заря на "Футбол 24", стартует в 18:30 по киевскому времени. Киевляне отстают от Шахтера на 7 очков, опережая Александрию и Зарю на 2 и 10 баллов соответственно. Однако Динамо в последние 3 сезона играет с командой Вернидуба достаточно трудно: минимальные победы, ничьи 4:4 и 1:1, два поражения. Свои последние победы над киевлянами Заря одержала именно на выезде, впрочем было это еще во времена Реброва. Баланс Хацкевича против Вернидуба выглядит перед отчетной игрой следующим образом: 3 победы, 2 ничьи и 0 поражений.

Динамо – Заря: анонс матча УПЛ

Отметим, что по сравнению с ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса состав хозяев претерпел лишь одно изменение. В центре поля вместо Владимира Шепелева вышел капитан Сергей Сидорчук. Заря же не может рассчитывать на трио арендованных динамовцев: Тимчик, Михайличенко и Леднев не имеют права играть против киевского клуба, где они на контракте.

Динамо: Бойко – Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко – Сидорчук (к), Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Вербич – Соль

Запасные: Бущан, Сидклей, Гармаш, Цитаишвили, Русин, Алибеков, Смирный

Зоря: Филипе – Караваев (к), Вернидуб, Литвин, Чеберко – Чайковский, Силас – Лунев Кочергин, Хомченовский – Будковский

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Иванович, Кабаев, Билый, Леонардо, Арвеладзе

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