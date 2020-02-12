Динамо – Тобол: онлайн-трансляція матчу – несподіваний склад Михайличенка і юний дебютант проти легенди Дніпра

Динамо і Тобол зустрінуться в 11-му спарингу киян на турецьких зборах. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Початок о 15:00.

Після серії з 5 поспіль впевнених перемог, з яких 4 розгромні, Динамо не змогло обіграти БАТЕ. Нинішній суперник завершив чемпіонат Казахстану на 4-му місці, хоча до останніх турів претендував навіть на чемпіонство. Відзначаємо, що Денис Бойко міг би зустрітися з Джабою Канкавою, якби потрапив у заявку. Саме грузинський хавбек майже 6 років тому врятував життя Гусєву, коли той зіткнувся з воротарем тоді ще Дніпра. Свій завершальний контрольний матч команда Михайличенка проведе проти Динамо Тбілісі 15 лютого о 16:00, а вже через тиждень відновить УПЛ грою з Ворсклою.

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Відзначимо, що Михайличенко випускає у стартовому складі відразу 5 молодих гравців з Динамо U-19 та U-21. Для 17-річного Дениса Кузика це взагалі дебютна гра за дорослу команду. Правий захисник і в Юнацькій лізі УЄФА не так багато зіграв.

Склад Динамо: Кучерук – Кузик, Романчук, Сирота, Піваріч – Дуелунд, Кадірі, Андрієвський, Де Пена – Соль, Сухоручко

Запасні: Бущан, Кендзьора, Шабанов, Миколенко, Попов, Сидорчук, Шепелєв, Вербіч, Шапаренко, Караваєв, Русин