Динамо – Тобол: онлайн-трансляция матча – неожиданный состав Михайличенко и юный дебютант против легенды Днепра

Динамо и Тобол встретятся в 11-м спарринге киевлян на турецких сборах. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24". Начало в 15:00.

После серии из 5 подряд уверенных побед, из которых 4 разгромные, Динамо не смогло обыграть БАТЭ. Нынешний соперник завершил чемпионат Казахстана на 4-м месте, хотя до последних туров претендовал даже на чемпионство. Отмечаем, что Денис Бойко мог бы сыграть против Джабы Канкавы, если б попал в заявку. Именно грузинский хавбек почти 6 лет назад спас жизнь Гусеву, когда тот столкнулся с вратарем тогда еще Днепра. Свой заключительный контрольный матч команда Михайличенко проведет против Динамо Тбилиси 15 февраля в 16:00, а уже спустя неделю возобновит УПЛ игрой с Ворсклой.

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Отметим, что Михайличенко выпускает в стартовом составе сразу 5 молодых игроков из Динамо U-19 и U-21. Для 17-летнего Дениса Кузика это вообще дебютная игра за взрослую команду. Правый защитник и в Юношеской лиге УЕФА не так много сыграл.

Состав Динамо: Кучерук – Кузык, Романчук, Сирота, Пиварич – Дуэлунд, Кадири, Андриевский, Де Пена – Соль, Сухоручко

Запасные: Бущан, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Попов, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Шапаренко, Караваев, Русин