Динамо обіграло Шкендію в рамках підготовки на тренувальних зборах в Туреччині. Дивіться відео гола у матчі Динамо – Шкендія на "Футбол 24".

Динамо захопило ініціативу ще з перших хвилин, проте реалізувати свої моменти киянам не вдалось у першій половині. Другий тайм також був під контролем підопічних Луческу, і на 85 хвилині вони таки досягнули свого: Андрієвський класно навісив до штрафного, а Лєднєв відірвався від захисників та у дотик пробив у дальній кут.

Динамо дотиснуло Шкендію в контрольному матчі – джокери організували вирішальний гол

Додамо, що останній спаринг у Туреччині "біло-сині" проведуть у понеділок, 8 лютого. Суперником стане білоруський БАТЕ, а гра розпочнеться о 10:00 за київським часом.