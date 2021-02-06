Київське Динамо зустрічається зі Шкендією – лідером чемпіонату Північної Македонії. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Динамо завершує підготовку до відновлення УПЛ та протистояння з Брюгге в Лізі Європи. Шостого лютого "біло-сині" проводять передостанній поєдинок у Туреччині – суперником став лідер першості Північної Македонії та триразовий чемпіон країни. Матч та онлайн-трансляція Динамо – Шкендія стартував о 16:10 за Києвом. Це вже четвертий спаринг киян на турецькому зборі. У попередніх контрольних поєдинках підопічні Мірчі Луческу програли Лудогорцю (1:2), здолали Динамо Тбілісі (1:0) та розійшлися миром із ЦСКА 1948 (2:2).

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Дивитись матч Динамо – Шкендія онлайн можна на телеканалі Спорт 1, YouTube-каналі київського клубу, а також у цій новині на "Футбол 24".

Динамо – Шкендія: онлайн-відеотрансляція матчу 6 лютого 2021 – дивитися матч онлайн

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльський – Циганков, Родрігес, Бєсєдін