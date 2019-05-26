Бєсєдін забив з гри вперше з серпня 2018 року

Форвард Динамо Артем Бєсєдін відзначився голом з гри вперше з серпня 2018 року.

У матчі 31 туру УПЛ київське Динамо зробило камбек проти Львова (2:1), представивши перед цим ігрову форму сезону 2019/20.

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Форвард Артем Бєсєдін, який відновився після важкої травми, відзначився забитим м'ячем. Це перший гол нападника з грудня 2018 року. А з гри футболіст забивав ще у матчі 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Славії (2:0).

Востаннє Бєсєдін забивав 3 грудня 2018 року у матчі проти одеського Чорноморця (2:0), реалізувавши пенальті.