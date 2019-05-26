toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЛЬВІВ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ ТРАНСФЕРИ

Бєсєдін забив з гри вперше з серпня 2018 року

19:45 89 Читать на русском
Бєсєдін забив з гри вперше з серпня 2018 року
Артем Бєсєдін / ФК Динамо Київ

Форвард Динамо Артем Бєсєдін відзначився голом з гри вперше з серпня 2018 року.

78’ Артем Бєсєдін
84’ Микита Бурда
 
Алваро 17’
17’ Алваро
78’ Артем Бєсєдін
84’ Микита Бурда

У матчі 31 туру УПЛ київське Динамо зробило камбек проти Львова (2:1), представивши перед цим ігрову форму сезону 2019/20.

"Динамо порожняк не гонить", "Не питаю, чи це бачив Хацкевич": реакція соцмереж на вдалий старт України U-20 на ЧС-2019

Форвард Артем Бєсєдін, який відновився після важкої травми, відзначився забитим м'ячем. Це перший гол нападника з грудня 2018 року. А з гри футболіст забивав ще у матчі 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Славії (2:0).

Востаннє Бєсєдін забивав 3 грудня 2018 року у матчі проти одеського Чорноморця (2:0), реалізувавши пенальті.

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Відставка президента, Мессі як головна проблема та Клопп у ролі рятівника: як Іспанія реагує на фіаско Барселони у Кубку
15:22
3794
Теги
Динамо Динамо Славія Прага Славія Прага Львів Львів Динамо - Львів Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
54
хв
Аталанта
21:30
Сассуоло
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук