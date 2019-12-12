Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи

Динамо приймає Лугано в 6-му турі Ліги Європи 2019/20. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо – Лугано

12 грудня, 19:55. Київ, НСК Олімпійський

Головний арбітр: Аліяр Агаєв (Азербайджан)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Після жеребкування групового турніру Ліги Європи здавалося, що Динамо без особливих проблем має виходити в 1/16 фіналу з першого місця квартету B. Копенгаген, Мальме та Лугано видавалися командами, у протистояннях з якими кияни мають брати щонайменше 12 очок. Втім, сувора реальність виявилася дещо іншою. Після 5-ти турів підопічні Олексія Михайличенка набрали лише 6 балів та перебувають за крок від справжнього провалу. Невихід з такої групи іншим словом назвати важко.

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Для виходу в плей-офф "біло-сині" мають перемагати Лугано – будь-який інший результат завершить єврокубковий шлях динамівців у сезоні 2019/20. Причому киянам вкрай бажано обіграти швейцарців з якомога більшим рахунком (хоча б із різницею у два м'ячі). В такому разі Динамо гарантує собі вихід з групи незалежно від результату матчу Копенгаген – Мальме, який пройде паралельно в Данії. За особистими матчами кияни переважають Мальме завдяки більшій кількості голів на виїзді (1:0, 3:4), а Копенгагену "біло-сині" поки поступаються за різницею м'ячів при рівних показниках в очних поєдинках (двічі по 1:1).

Завдання начебто, доволі просте – якомога переконливіше обіграти невмотивований Лугано, який втратив будь-які шанси на вихід з групи та прибув до України із суттєвими кадровими втратами. Однак, не все так просто, як здається на перший погляд. По-перше, в усіх 10-ти матчах групи жодна із команд не змогла здобути перемогу з різницею більше, ніж один гол. По-друге, в матчі 2-го туру у Швейцарії кияни не змогли обіграти Лугано, безвиграшна серія якого на той момент складала 7 поєдинків. По-третє, Динамо здобуло лише одну перемогу в поточному розіграші Ліги Європи – над Мальме, та й то ще в першому турі. Після того були 3 поспіль нічиї та поразка у Швеції. По-четверте, Олексій Михайличенко не зможе розраховувати одразу на 3-х гравців – Беньяміна Вербіча, Артема Шабанова та Сергія Сидорчука, які пропустять поєдинок через дискваліфікацію. По-п'яте, після повернення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера команда провела 20 офіційних матчів, у яких здобула лише 11 перемог (з урахуванням кубкового поєдинку проти Шахтаря). У 6-ти матчах була зафіксована нічия (3 з цих поєдинків припали на Лігу Європи), а ще 4 гри завершилися поразкою киян (дві з них – за останні два тижні). Тому говорити про те, що Динамо перебуває у хорошій формі, в жодному разі не можна.

Динамо – Лугано: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Як вже зазначалося, у киян виникли доволі серйозні кадрові проблеми. Вербіч та Шабанов отримали жовті картки в матчі проти Мальме, а Сидорчук був вилучений у другому таймі того поєдинку. Як наслідок, всі троє не допоможуть Динамо у грі з Лугано. На щастя Олексія Михайличенка, повернулися до тренувань Віталій Миколенко та Володимир Шепелєв (перший залікував пошкодження, а другий успішно подолав застуду). Найімовірніше, обоє вийдуть на поле з перших хвилин. Першим кандидатом на заміну Вербіча є Карлос Де Пена, а замість Шабанова має вийти Тамаш Кадар – інших варіантів, по суті, немає, навіть з урахуванням невдалої гри угорця в останньому матчі УПЛ проти Зорі. Нагадаємо, Кадар був вилучений з поля та залишив команду в меншості.

Цікаві факти

– Динамо та Лугано вперше зустрінуться в Україні. Єдиний офіційний матч між суперниками пройшов 3 жовтня у Швейцарії та завершився нульовою нічиєю.

– Загалом кияни зустрічалися зі швейцарськими клубами 13 разів. Статистика матчів в Україні – 3 перемоги та 3 нічиї у 6-ти поєдинках. Востаннє "біло-сині" приймали команду зі Швейцарії восени 2017 року, тоді матч проти Янг Бойз завершився з рахунком 2:2.

– Лугано свій єдиний матч в Україні зіграв проти Шахтаря у кваліфікації Ліги чемпіонів 2001/02. Донецька команда впевнено перемогла – 3:0.

– Динамо втримує рекорд Ліги Європи за кількістю нічиїх в основних стадіях турніру – таких одразу 22, 11 з яких припали на домашні матчі.

– "Біло-сині" всьоме грають у груповому турнірі Ліги Європи і лише одного разу не зуміли вийти з групи. У сезоні 2011/12 кияни посіли 3 місце у квартеті зі Сток Сіті, Бешикташем та Маккабі Тель-Авів.

Динамо – Лугано: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Фахівці компанії Marathon Bet вважають Динамо явним фаворитом матчу. На звитягу команди Михайличенка можна поставити з коефіцієнтом 1,22. Натомість імовірний успіх швейцарців оцінюється у неймовірних 18,25. Ставка на нічию в протистоянні може збільшити виграш у 6,60 разів. Найбільш імовірний рахунок – 2:0, коефіцієнт на нього букмекер виставив у 5,10.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда – Саббатіні, Родрігес, Герндт, Човіло

Дискваліфіковані: Вербіч, Шабанов, Сидорчук – Карліньйос Жуніор

Орієнтовні склади

Динамо: Бойко – Кендзьора, Попов, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський, Шапаренко – Циганков, Де Пена – Бєсєдін

Лугано: Бауманн – Елодж, Маріч, Дапрела, Обексер – Кустодіо, Вечеї, Араторе, Ловріч, Боттані – Дальмонте

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Динамо відступати нікуди – будь-який результат, окрім перемоги, в команді навряд чи розглядають. Невихід у весняну стадію єврокубків явно не додасть позитиву футболістам, тренерам, вболівальникам та керівництву клубу. Підопічні Михайличенка, без сумніву, здатні обіграти Лугано, іншого результату у Києві просто не зрозуміють.

Втім, легко киянам точно не буде, навіть з урахуванням відсутності турнірної мотивації у гостей. На носі зимова пауза, позаду чималий відрізок сезону – зрозуміло, що фізична готовність гравців явно не ідеальна. Крім того, не забуваймо, що чимало сил у гравців "біло-синіх" забрав і поєдинок проти Зорі в 17-му турі УПЛ. Тому, найімовірніше, поєдинок завершиться мінімальною перемогою Динамо, а для виходу в плей-офф доведеться озиратися на результат матчу в Данії між Копенгагеном та Лугано.

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