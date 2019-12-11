Шахтар – Аталанта: VAR проти України – Маліновський і компанія виходять уперед у драматичному матчі ЛЧ

Шахтар і Аталанта зійшлися в 6-му турі ЛЧ 2019/20, аби з'ясувати, хто стане володарем останніх єврокубкових путівок у групі C. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Аталанта, стартував на "Футбол 24" о 19:55. Розклади у цій групі були прості. Кожну з команд влаштовувала тільки перемога, аби не оглядатися на конкурентів. Чемпіонів України вона виводила у плей-офф Ліги чемпіонів. А ось бронзовим призерам Серії А потрібні були не тільки 3 бали, а й втрата очок Динамо Загреб у паралельній грі з Манчестер Сіті. У разі перемоги хорватів та італійців Шахтар посідав останнє місце, а команда Маліновського виходила в 1/16 Ліги Європи. Був ще варіант, коли загребці не обіграли б манчестерців – тоді донецький клуб влаштовувала і нічия в Харкові.

Шахтар – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Аталанта панувала з м'ячем на стартовому відрізку, намагаючись витягнути суперників на свою половину і створити вільні зони попереду. Шахтар не купувався на це запрошення, пресингуючи уже в центральному колі. В одному з таких епізодів Тайсон перехопив круглого, але атака застрягла на Мораєсі. Фантастичний момент змарнували італійці на 5-й хвилині. Ісмаїлі віддав назад дуже слабко, Гомес перехопив і витягнув на себе Пятова, але Мурієль і Пашаліч удвох не змогли переправити снаряд у вже порожні ворота. Хорват, який виграв конкуренцію в Маліновського, пробивав з нульового кута, та тут воротар збірної України накрив м'яч без проблем.

Черговий момент загубив Мурієль на 8-й хвилині. Кастань увірвався у штрафний, скинув головою під удар, але колумбієць не влучив метрів з 12-и. Кривцов взяв приклад з Ісмаїлі і віддав м'яч у ноги Мурієлю. Пас на Гомеса і удар. Тут уже Сергій встиг виправитися і заблокувати. Тайсон розрізним пасом на Тете почав гольову атаку. Пас на Мораєса, його удар заблокували, а Коваленко добив у верхній кут. Одна біда – офсайд у момент першої передачі капітана Шахтаря. Німецький суддя Цваєр скасував гол, відтак маємо 0:4 на користь Аталанти за ударами в перші 20 хвилин.

Тете, який вийшов замість Марлоса, посадив Госенса на п'яту точку і видав передачу в центр штрафного, але там заблокували і Тайсона, і Коваленка. Тим часом у паралельній грі Динамо Загреб з першого ж удару швидко повів у матчі проти Манчестер Сіті. Це означає, що для виходу в 1/8 Ліги чемпіонів Шахтар нічия не влаштує, отже обидві команди мусять грати тільки на перемогу. Ісмаїлі скосив Мурієля на дузі перед штрафним. Сам же колумбієць і пробив – недарма показали Маліновського на лаві запасних, адже удар з розкішної позиції геть не вийшов.

Жезус забив у Хорватії, і Шахтар знову вийшов на прохідне 2-е місце, хоча навіть не влучив у площину воріт за 36 хвилин харківського матчу. А на 37-й прийшов перший гольовий момент господарів. Тайсон вирізав діагональ на Тете, той знайшов голову Мораєса. Удар з меж воротарського ефектно парирував Голліні. Після кутового Тете вже навішував ліворуч. Степаненко виграв верх, однак пробив вище воріт. Мурієль метрів з 20-и завдав першого прицільного удару гостей на 40-й – нульова загроза для Пятова. Активно розминався наприкінці тайму лише Маліновський. Буде підсилення? Поки ж нічия в обох матчах групи. Це означає, що гол будь-якої з команд зараз на вагу путівки в плей-офф ЛЧ. Ну, а статистика очікуваних голів говорить, що нулі на табло – справедливий підсумок до перерви у нашому матчі.

HT #ChampionsLeague #Shakhtar 0 (0.37 xG)#Atalanta 0 (0.43 xG)



Goalless at the break, and rightly so as both sides have struggled to create good chances so far #ShakhtarAtalanta pic.twitter.com/TAoTZcC9yT — Infogol (@InfogolApp) December 11, 2019

На старті другої половини двічі поспіль бергамаски проходили оборонні порядки "гірників" через гру в дотик, але з останнім пасом і рішеннями на межі штрафного біда. Гомес вкотре вже без перешкод протягнув м'яч і посадив Алана Патріка на жовту картку. Мурієль зі штрафного могутньо пробив, але по центру – Пятов потягнув. Тут же Джимшіті замикав подачу Гомеса з кутового – вище. Динамо уже програє в Загребі, але Аталанта все ще остання, а Шахтар і так був другий. Схоже, тепер команда Каштру може сконцентруватися на обороні та контратаках – нічия має влаштувати.

Манчестер Сіті вже веде 3:1. Усе, переможець нашого матчу залишиться в ЛЧ, хоча Шахтар влаштує і будь-яка нічия. Гомес і Тете обмінялися дуже невдалими пострілами. В останньому епізоді Цваєр пробачив Мурієля. Колумбієць, в якого була жовта, зірвав прохід Додо у штрафний підкатом ззаду. Це дуже нагадувало другу жовту і вилучення, але ні. Марлос замінив Тете, Маліновський – центрального захисника Мас'єлло. Маліновський ледь не пройшов усю оборону однією стіночкою з партнерами. До удару не довели, і Руслан випустив Тайсона у швидкісний прорив лівим флангом. Марлос підтримав атаку другим темпом, а Мораєс розстрілював воротаря – не зміг прошити Голліні навіть з офсайду.

Гомес, схоже, на кілька сантиметрів забрався в офсайд. Кастань добивав у порожні ворота, але VAR не скасував взяття воріт. Коліно Кривцова зробило положення капітана Аталанти легальним – 0:1.