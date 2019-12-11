Динамо – Лугано: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко відповів на запитання журналістів напередодні матчу 6 туру Ліги Європи проти Лугано.

"Наскільки нам вдалося вийти з важкого психологічного стану після Зорі, покаже завтрашній день. Прекрасно розумію, що на такі матчі налаштовувати футболістів немає сенсу. Всі прекрасно розуміють важливість цієї гри. Все в наших руках. Щодо кадрової ситуації, то через перебір карток ми не можемо розраховувати на Шабанова, Сидорчука та Вербіча. Така ситуація, потрібно її приймати. Дізналися про це не вчора, а відразу після гри з Мальме. Будемо будувати нашу гру без цих виконавців.

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Чому часто пропускаємо на перших хвилинах? Можливо, справа у втраті концентрації. Треба починати гру не з першого дотику до м'яча, а набагато раніше. Напевно, це якийсь психологічний фактор, з яким потрібно боротися і не давати супернику відчути свою гру з перших хвилин.

Стосовно травмованих, то у нас ще одне тренування, тому не хотілося б про це говорити. Буває всяке. Але на даний момент все нормально. Миколенко готується, тренується, сподіваємося, що все буде добре. Шепелєв теж одужав після застуди. Розраховуємо, що він буде готовий на 100%. Але про це судити можна буде тільки завтра вранці", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, лише у випадку перемоги над Лугано кияни зможуть претендувати на вихід у весняну стадію Ліги Європи.

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