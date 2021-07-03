Київське Динамо проводить другий спаринг на зборах у Швейцарії. Суперник – місцева Лозанна Спорт. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо Київ – Лозанна Спорт стартував о 16:00. Це другий спаринг команди Мірчі Луческу на зборах у Швейцарії. В першому поєдинку 1 липня "біло-сині" розписали видовищну нічию з Базелем (4:4).

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Лозанна-Спорт – 7-разовий чемпіон Швейцарії, але востаннє команда здобувала титул ще в середині 60-х років минулого сторіччя. Останній трофей – Кубок Швейцарії – здобутий в сезоні 1998/99. У останньому чемпіонаті Швейцарії Лозанна-Спорт фінішувала на 5-му місці турнірної таблиці.

Поєдинок Динамо – Лозанна Спорт можна дивитися онлайн в Youtube-каналі киян, а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартовий склад Динамо: Бойко – Кравченко, Бражко, Сирота, Сідклей – Андрієвський, Гармаш – Лєднєв, Родрігес, Антюх – Супряга.

Лозанна-Спорт:

Динамо Київ – Лозанна Спорт: пряма онлайн-відеотрансляція матчу 03 07 2021