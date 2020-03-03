Динамо – Колос: стартові склади та онлайн-трансляція матчу – аж 8 змін від Михайличенка

Динамо Київ приймає Колос у 21-му турі чемпіонату України. Онлайн-трансляцію матчу УПЛ 2019/20 дивіться на "Футбол 24".
Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Колос на "Футбол 24", стартує о 19:30. У першому колі кияни здолали команду Костишина з рахунком 4:0, але не обійшлося без суддівських скандалів. Динамівці захочуть взяти реванш за поразку від СК Дніпро-1. А ось Колос після зимової перерви виграв обидва матчі та увірвався в топ-6 з впевненим відривом. Найкращий бомбардир ковалівчан Євген Смирний (5 голів) не зможе зіграти, адже він орендований у киян. Цікаво, що найкращим асистентом гостей є інший екс-динамівець Павло Оріховський (4 гольові передачі).
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Динамо – Колос: стартові склади та онлайн-трансляція матчу