Динамо – Колос: стартові склади та онлайн-трансляція матчу – аж 8 змін від Михайличенка

Динамо Київ приймає Колос у 21-му турі чемпіонату України. Онлайн-трансляцію матчу УПЛ 2019/20 дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Колос на "Футбол 24", стартує о 19:30. У першому колі кияни здолали команду Костишина з рахунком 4:0, але не обійшлося без суддівських скандалів. Динамівці захочуть взяти реванш за поразку від СК Дніпро-1. А ось Колос після зимової перерви виграв обидва матчі та увірвався в топ-6 з впевненим відривом. Найкращий бомбардир ковалівчан Євген Смирний (5 голів) не зможе зіграти, адже він орендований у киян. Цікаво, що найкращим асистентом гостей є інший екс-динамівець Павло Оріховський (4 гольові передачі).

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Динамо – Колос: дивитись матч онлайн – трансляція 3 березня 2020 Зазначимо, що Олексій Михайличенко робить відразу 7 змін польових гравців у стартовому складі порівняно з останньою грою у Дніпрі. Плюс у воротах замість Бущана вперше після зимової паузи виходить Бойко. Також дебютують в офіційному матчі у 2020 році Кадірі, Шапаренко і Соль, які міняють Сидорчука, Шепелєва і Русина. Циганков та Де Пена вперше виходять в основі, Караваєв замінив Миколенка, Дуелунд повертається у стартовий склад. Динамо: Бойко – Кендзьора, Попов, Шабанов, Караваєв – Кадірі – Циганков, Дуелунд, Шапаренко, Де Пена – Соль Колос: Волинець – Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець – Богданов, Оріховський – Ільїн, Задоя, Вільх'яльмссон – Лисенко

Динамо – Колос: стартові склади та онлайн-трансляція матчу