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Піваріч прооперований в Загребі

11:21 322 Читать на русском
Піваріч прооперований в Загребі
Йосіп Піваріч / Футбол 24

Захисник Динамо Йосіп Піваріч вже не зіграє у поточному сезоні.

Хорвата сьогодні прооперували в одній із лікарень Загреба. Про це повідомив сам Піваріч, опублікувавши у Instagram світлини з лікарні. Нагадаємо, Йосіп зазнав пошкодження передніх хрестоподібних зв'язок коліна у нещодавньому спарингу з празькою Спартою.

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Очікується, що травма залишить захисника поза футболом на 4-5 місяців, тобто пропустить решту сезону 2018/19.

До слова, Піваріч міг покинути Динамо вже у поточне трансферне вікно. Віце-чемпіоном світу цікавився Бетіс.

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Теги
Динамо Динамо Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч
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