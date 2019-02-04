Піваріч прооперований в Загребі

Товариські матчі — 11:48 1691
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Шахтар з тенісним рахунком переміг Ботев у контрольному матчі
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Знайшли уламки літака, на якому летів Сала та пілот – чоловіки зникли безвістиАнглія — 3 лют 14410
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Ман Сіті – Арсенал: Гвардіола дивує, Агуеро забиває навіть лежачи руками і пояснення, чому лондонців не буде в топ-4Англія — 3 лют 5827
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Рома і Мілан не виявили сильнішого на Стадіо Олімпіко – відставка Ді Франческо відкладаєтьсяІталія — 3 лют 1611
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Гравці Динамо забили 3 круті голи поспіль зі штрафних – такого не було за весь сезон, нова зброя ХацкевичаУкраїна — 3 лют 3985
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