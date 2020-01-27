Динамо Київ – Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу проти Мілевського і Хачеріді – новачок дебютує в нападі

Динамо Київ зіграє з Динамо Брест свій 5-й поєдинок на турецьких зборах в Белеку. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Після першої поразки в 2020 році Динамо чекає черговий непростий суперник. Чемпіони Білорусі з колишніми лідерами динамівців Артемом Мілевським і Євгеном Хачеріді у складі статистично кращі за команду Михайличенка за середньою кількістю голів, у пресингу та єдиноборствах. Динамо Брест свій дебютний матч у 2020-му звело внічию з Маріуполем (2:2). У тій зустрічі голом відзначився Мілевський, а Хачеріді вийшов на поле вперше з 2018-го. Нинішня принципова гра стартує о 16:00 за Києвом. Клуб з Бреста спробує взяти реванш за принизливу поразку (0:7) понад дворічної давнини.

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Відзначимо, що і Мілевський, і Хачеріді виходять у стартовому складі своєї команди. У киян же новачок Ібрагім Каргбо Жуніор вперше зіграє на позиції центрфорварда.

Склад Динамо Київ: Бущан – Караваєв, Забарний, Кадар, Вівчаренко – Андрієвський, Кадірі – Буяльський, Шапаренко, Піваріч – Каргбо

Запасні: Бойко, Сирота, Кендзьора, Миколенко, Попов, Сидорчук, Шепелєв, Дуелунд, Цитаішвілі, Де Пена, Соль