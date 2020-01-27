Динамо Киев – Динамо Брест: онлайн-трансляция матча против Милевского и Хачериди

Динамо Киев сыграет с Динамо Брест свой 5-й поединок на турецких сборах в Белеке. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

После первого поражения в 2020 году Динамо ждет очередной непростой соперник. Чемпионы Беларуси с бывшими лидерами динамовцев Артемом Милевским и Евгением Хачериди в составе статистически лучше команды Михайличенко по среднему количеству голов, в прессинге и единоборствах. Динамо Брест свой дебютный матч в 2020-м свело вничью с Мариуполем (2:2). В той встрече голом отметился Милевский, а Хачериди вышел на поле впервые с 2018-го. Нынешняя принципиальная игра стартует в 16:00 по Киеву. Клуб из Бреста попытается взять реванш за унизительное поражение (0:7) более чем двухлетней давности.

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Динамо Киев – Динамо Брест: смотреть матч онлайн – видео трансляция 27 января 2020