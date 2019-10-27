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Михайличенко назвав причину втрати очок Динамо в матчі з Карпатами

19:52 693 Читать на русском
Михайличенко назвав причину втрати очок Динамо в матчі з Карпатами
Олексій Михайличенко / ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко поділився своїми враженнями від матчу з Карпатами (1:1) в 12 турі УПЛ.

49’ Беньямін Вербіч
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямін Вербіч
85’ Артем Шабанов

"Не можна сказати, що щось сталося в другому таймі. Просто, мабуть, втратили концентрацію на якийсь момент, тому була ця помилка, яка призвела до пропущеного гола.

Важко щось говорити. Звісно, не повинен був бути такий результат, хоча могли ще й навіть програти. Це футбол, таке може траплятися. Якщо створюється багато моментів, а забивається тільки один гол – це погана реалізація.

Динамо стало мені рідною командою, – Сидорчук

Шапаренко непогано зіграв, хоча говорити треба про всю команду. На мій погляд. вся команда не показала того футболу, якого сьогодні хотілося. Другий тайм був набагато кращим, набагато агресивнішим і набагато швидшим, але, звісно, потрібно реалізовувати таку перевагу", – сказав Михайличенко в коментарі Football Hub.

Нагадаємо, кияни не змогли обіграти Карпати і залишилися на відстані 10 очок від донецького Шахтаря.

Динамо не обіграло Карпати вдома в шаленому матчі УПЛ

blog_ava
Динамо не обіграло Карпати вдома в шаленому матчі УПЛ
18:54
5734
Теги
Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Динамо - Карпати Динамо Динамо
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