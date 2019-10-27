Михайличенко назвав причину втрати очок Динамо в матчі з Карпатами

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко поділився своїми враженнями від матчу з Карпатами (1:1) в 12 турі УПЛ.

"Не можна сказати, що щось сталося в другому таймі. Просто, мабуть, втратили концентрацію на якийсь момент, тому була ця помилка, яка призвела до пропущеного гола.

Важко щось говорити. Звісно, не повинен був бути такий результат, хоча могли ще й навіть програти. Це футбол, таке може траплятися. Якщо створюється багато моментів, а забивається тільки один гол – це погана реалізація.

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Шапаренко непогано зіграв, хоча говорити треба про всю команду. На мій погляд. вся команда не показала того футболу, якого сьогодні хотілося. Другий тайм був набагато кращим, набагато агресивнішим і набагато швидшим, але, звісно, потрібно реалізовувати таку перевагу", – сказав Михайличенко в коментарі Football Hub.

Нагадаємо, кияни не змогли обіграти Карпати і залишилися на відстані 10 очок від донецького Шахтаря.

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