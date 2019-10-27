Динамо – Карпати: Шапаренко повертається і ще 4 зміни – онлайн-трансляція матчу УПЛ

Динамо приймає Карпати у 12-му турі чемпіонату України 2019/20. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Карпати на "Футбол 24", стартує о 17:00. Кияни днями перервали свою вражаючу суху серію, зігравши внічию з Копенгагеном у Лізі Європи. Однак в УПЛ команда Миихайличенка має шанс продовжити кілька інших традицій. У першості України переможна і суха серії тривають 5 матчів, забивна – 18. Георгій Бущан не пропускав у Прем'єр-лізі 5 місяців, або 614 хвилин. Карпати, навпаки, переживають чорну смугу – виліт з Кубка, 3 поразки та нічия в чемпіонаті за останні 4 тури.

Динамо – Карпати: анонс і прогноз на матч УПЛ

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Олексій Михайличенко зробив 5 змін порівняно з останнім матчем Ліги Європи проти Копенгагена, який відбувся у четвер. Олександр Караваєв, Денис Гармаш, Жерсон Родрігес і Фран Соль міняють Томаша Кендзьору, Володимира Шепелєва, Карлоса Де Пену та Артема Бєсєдіна відповідно. Микола Шапаренко, який дебютує в сезоні за головну команду Динамо, виходить замість Беньяміна Вербіча.

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (к) – Циганков, Гармаш, Шапаренко, Жерсон – Соль

Запасні: Кучерук, Кендзьора, Самбрано, Шепелєв, Цітаішвілі, Вербіч, Бєсєдін

Карпати: Кудрик – Веремієнко, Халль, Вакуленко – Мартінс, Назарина, Ді Франко, Кльоц (к), Лях – Лоренцен, Дженнінгс

Запасні: Підківка, Бойчук, Лейоус, Якімець, Толочко, Гуцуляк, Понде