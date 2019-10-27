Динамо – Карпаты: Шапаренко возвращается и еще несколько изменений – онлайн-трансляция матча УПЛ

Динамо принимает Карпаты в 12-м туре чемпионата Украины 2019/20. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Карпаты на "Футбол 24", стартует в 17:00. Киевляне на днях прервали свою впечатляющую сухую серию, сыграв вничью с Копенгагеном в Лиге Европы. Однако в УПЛ команда Миихайличенка имеет шанс продолжить ряд других традиций. В чемпионате Украины победная и сухая серии длятся 5 матчей, забивная – 18. Георгий Бущан не пропускал в Премьер-лиге 5 месяцев, или 614 минут. Карпаты, наоборот, переживают черную полосу – вылет из Кубка, 3 поражения и ничья за последние 4 тура.

Динамо – Карпаты: анонс и прогноз на матч УПЛ

Динамо – Карпаты: смотреть матч онлайн – трансляция УПЛ 27 октября 2019

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (к) – Цыганков, Гармаш, Шапаренко, Жерсон – Соль

Запасные: Кучерук, Кендзера, Самбрано, Цитаишвили, Вербич, Беседин

Карпаты: Кудрик – Веремиенко, Халль, Вакуленко – Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клец (к), Лях – Лоренцен, Дженнингс

Запасные: Пидкивка, Бойчук, Лейоус, Якимец, Толочко, Гуцуляк, Понде

Динамо – Карпаты: стартовые составы на матч УПЛ