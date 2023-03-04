Динамо приймає Інгулець у 16-му турі української Прем'єр-ліги. Стартові склади і відеотрансляція матчу чемпіонату України – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Інгулець стартував о 14:00. Це перша офіційна гра для обох команд у 2023 році. Кияни посідають 3 місце в УПЛ, а петровська команда йде на 14-й сходинці – у зоні перехідних матчів.

Поєдинок першого кола, який теж був зіграний на київському стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, завершився непростою перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:1. Тоді дубль оформив Віктор Циганков, якого вже немає в команді – вінгер збірної України перейшов у Жирону.

Динамо – Інгулець: анонс матчу УПЛ

Сергій Ковалець дебютує на посаді головного тренера Інгульця. Для іменитого наставника це вже четверте місце роботи в УПЛ. Раніше Ковалець очолював Оболонь, Львів та Металург Запоріжжя. У першому колі петровську команду тренував Сергій Лавриненко, якого на останні матчі перед паузою змінив Младен Бартуловіч.

Мірча Луческу дав шанс Максиму Дячуку та Назару Волошину, які взимку повернулися з оренд. Обоє потрапили у стартовий склад. Як і Віталій Буяльський, який пропустив чимало матчів на зборах через травму.

Пряма трансляція гри доступна на телеканалі 2+2, YouTube-каналі Динамо (з 4-хвилинною затримкою), а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади:

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Інгулець: Паламарчук – Ченбай, Ковальов, Кучеренко, Смоляков – Одарюк, Клименко, Кухарук, Нагієв, Козак – Сітало.