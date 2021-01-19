Шахтер и Динамо первыми среди всех клубов элитного дивизиона подадут заявку на вторую часть сезона 2020/21. Оба гранда сформируют списки футболистов уже 1 февраля с правом внесения изменений до 11 числа, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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Десна, Заря, Ворскла и Колос заявятся 8 февраля. 9 числа свои заявки подадут Александрия, Олимпик, Ингулец и Мариуполь. Больше всего времени будет у Миная, Руха, Львова и СК Днепр-1 – для них дедлайном установлено 10 февраля.

Напомним, после первого круга чемпионата Украины лидирует Динамо, которое опережает Шахтер на 1 пункт. Замыкает же турнирную таблицу СК Днепр-1.

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