Згідно з оновленими даними Transfermarkt, у ціні найбільше втратив оборонець Шахтаря Ісмаїлі – його вартість знизилась на 4 млн євро, що стало найбільшим падінням серед представників УПЛ. Тепер "гірник" коштує близько 8 мільйонів.

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Цікаво, що верхівку цього рейтингу заполонили представники двох українських грандів. Після Ісмаїлі йдуть ще три гравці Шахтаря (Тайсон, Коноплянка, Мораєс) та форвард Динамо Бєсєдін. Всі вони подешевшали на 1 мільйон у євровалюті.

Зауважимо, кияни та донеччани розташувались впритул на вершині турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Динамо випереджає Шахтар на 1 заліковий пункт.

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Топ-13 гравців, що втратили у ціні: