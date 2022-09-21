Окрім цього, 43-річний українець підтримав головного тренера збірної Олександра Петракова, якого терористи хотіли дискваліфікувати за нібито порушення норм УЄФА. Відверту відповідь дивіться у черговому відео Футбол 24.

Нагадаємо, російські команди були виключені з усіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення в Україну. У решті видів спорту поплічників терористів переважно теж дискваліфіковують, хоча, на жаль, є ганебні винятки.

Ребров у гостях Футбол 24 / каналу 24: відверте інтерв'ю тренера в прямому етері