Ребров: Російські санкції – честь для будь-якого українця
16:11 - Читать на русском
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров наголосив на важливості відсторонення російських спортсменів, допоки країною керує терорист Путін.
Окрім цього, 43-річний українець підтримав головного тренера збірної Олександра Петракова, якого терористи хотіли дискваліфікувати за нібито порушення норм УЄФА. Відверту відповідь дивіться у черговому відео Футбол 24.
Нагадаємо, російські команди були виключені з усіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення в Україну. У решті видів спорту поплічників терористів переважно теж дискваліфіковують, хоча, на жаль, є ганебні винятки.
Ребров у гостях Футбол 24 / каналу 24: відверте інтерв'ю тренера в прямому етері
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