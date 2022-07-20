Колишній півзахисник Олександрії Кирило Ковалець може приєднатись до київського Динамо.

Кияни роздумують над підписанням 29-річного Ковальця, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside. Зазначається, що трансфер може відбутись найближчими днями.

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Перехід може стати символічним, адже батько Ковальця, Сергій, виступав за "біло-синіх" з 1990 по 1995 роки, зігравши у 151 матчі.

Нагадаємо, Кирило Ковалець виступав за Олександрію з 2018 року, зігравши з того часу у 87 поєдинках та відзначившись 14 голами і 14 асистами.

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