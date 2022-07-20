Динамо готовит трансфер звезды УПЛ – переход может состояться в ближайшие дни
17:35 - Читати українською
Бывший полузащитник Александрии Кирилл Ковалец может присоединиться к киевскому Динамо.
Киевляне размышляют над подписанием 29-летнего Ковальца, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside. Отмечается, что трансфер может состояться в ближайшие дни.
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Переход может стать символическим, ведь отец Ковальца, Сергей, выступал за "бело-синих" с 1990 по 1995 годы, сыграв в 151 матче.
Напомним, Кирилл Ковалец выступал за Александрию с 2018 года, сыграв с того времени в 87 поединках, отличившись 14 голами и 14 ассистами.
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