Бывший полузащитник Александрии Кирилл Ковалец может присоединиться к киевскому Динамо.

Киевляне размышляют над подписанием 29-летнего Ковальца, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside. Отмечается, что трансфер может состояться в ближайшие дни.

Экс-звезда клуба УПЛ отказался от зарплаты уровня Динамо и Шахтера ради Европы – есть три варианта

Переход может стать символическим, ведь отец Ковальца, Сергей, выступал за "бело-синих" с 1990 по 1995 годы, сыграв в 151 матче.

Напомним, Кирилл Ковалец выступал за Александрию с 2018 года, сыграв с того времени в 87 поединках, отличившись 14 голами и 14 ассистами.

Динамо – Фенербахче: анонс матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов