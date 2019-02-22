Суркіс відмовився продавати Хачеріді в Шахтар за 22 млн євро

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що у нього була солідна пропозиція від Шахтаря щодо трансферу Євгена Хачеріді.

"Шахтар пропонував за Хачеріді 22 млн євро і оренда Кривцова на один рік. Продавати не хотіли, я вже десь схилявся, якби віддали б Кривцова за якісь гроші.

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Я переконав Хачеріді і мені довелося йому значно підвищити заробітню платy, що, напевно, його розбалувало", – сказав Суркіс в інтерв'ю для програми Вацко Light.

Зазначимо, влітку 2018 року Євген Хачеріді покинув Динамо на правах вільного агента.

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