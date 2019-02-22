Динамо готово сняться с УПЛ, если наши матчи будет транслировать телеканал Футбол, – Суркис

Президент "бело-синих" Игорь Суркис рассказал, при каком условии Динамо готово сняться с розыгрыша УПЛ.

"Меня мои телеправа никто не заставит отдать, никто не фантазирует. Я подписал контракт с другим транслятором. Нигде не было прописано такое решение, нигде это не прописано, поэтому я никому ничего не должен. Пусть федерация футбола выпустит под названием Динамо Киев свою команду. Вопрос принципиальный, он будет таким же принципиальным, как и матч с Мариуполем.

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Если будет стоять вопрос о том, что придется транслировать наши матчи на каналах Футбол 1/2, то пусть будет недопуск. Динамо готово сняться с чемпионата, если матчи будет транслировать этот телеканал.

Или ФФУ придется выигрывать суды у тех, кому сейчас принадлежат права на наши трансляции. Если же договорятся о том, что матчи Динамо будут показывать на тех же каналах, и сейчас, то я готов. Какая мне разница? Мне важно, чтобы деньги платили и чтобы Динамо не транслировали на каналах Футбол", – цитирует Суркиса Dynamomaniа со ссылкой на авторскую программу Виктора Вацко на Youtube.

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