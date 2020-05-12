Михайличенко підкреслив головну проблему Динамо за підсумками першого тренування після карантину

Наставник Динамо Олексій Михайличенко оцінив готовність команди після першого повноцінного тренування за два місяці.

"Різний рівень фізичної готовності – це проблема. Але цю проблему можна вирішити, і це один з напрямків діяльності тренерського штабу. Це наша робота і найближчим часом, в тому числі, будемо займатися тим, щоб привести стан гравців до спільного знаменника.

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У нас є чіткий план подальшої роботи. Вже на цьому тижні ми готові провести дворазові тренування, але все буде залежати від стану футболістів. Залежно від того, як вони готові, ми будемо вносити корективи в програму роботи.

У наших планах також двосторонні матчі, контрольні поєдинки з іншими командами. Але тут поки йдуть переговори, необхідно врахувати ряд нюансів, в даному напрямку на сьогоднішній день конкретики немає", – цитує Михайличенка офіційний сайт киян.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Динамо розташувалось на третій сходинці, поступаючись Зорі за додатковими показниками.

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