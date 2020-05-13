Динамо готово предоставить Заре клубную базу ДЮСШ ради доигрывания сезона УПЛ в Киеве

Президент "бело-синих" Игорь Суркис выразил готовность инфраструктурно помочь луганскому клубу.

"Наша главная позиция – Динамо хочет доиграть нынешний чемпионат. А как доигрывать и где доигрывать с учетом сложившихся обстоятельств, и пожеланий всех участников, должны решать УАФ и УПЛ. Это их зона ответственности. Мы готовы к любому сценарию возобновления и продолжения сезона.

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Но, кроме нашей готовности, есть еще и элементарная логика. В первой шестерке четыре клуба базируются или в Киеве, или рядом с ним. И если есть возможность не разъезжать по всей стране и не искать проблем на свою голову, то этой возможностью надо воспользоваться. Каждый выезд в нынешних условиях – это логистические проблемы и дополнительный риск здоровью футболистов и сотрудников. Отели не работают, авиасообщение тоже, а, значит, совсем другие расклады.

Мы готовы предоставить луганской Заре базу нашей клубной ДЮСШ. Там есть абсолютно все условия для полноценных тренировок и восстановления профессиональной команды. Наш клуб готов пойти навстречу и помочь соперникам в этом вопросе. Но если соперники хотят играть на пустых стадионах по всей стране – мы не будем возражать. Все будут в одинаковых условиях. Но при доигрывании сезона в Киеве мы, по сути, тоже будем в одних и тех же условиях – матчи будут проходить без болельщиков, у домашних команд не будет никакого преимущества.

Какая разница, где мы играем при пустых трибунах? Например, наш матч с Шахтером в Харькове: мы добираемся туда двумя-тремя автобусами из Киева, Шахтер добирается из Киева, выходим на пустой стадион "Металлист", играем и возвращаемся в Киев. В чем смысл? Учтите тот момент, что от доигрывания чемпионата без зрителей больше всего пострадает именно Динамо. У нас – самая посещаемая команда УПЛ, наши игроки привыкли чувствовать поддержку болельщиков, по которым мы очень соскучились.

Нам не составит труда договориться с Шахтером, Колосом и Десной, но хотелось бы, чтобы все клубы в этом вопросе были на одних позициях. И главная позиция – наименьший риск для здоровья футболистов и сотрудников клубов", – сказал Суркис в комментарии официальному сайту Динамо.

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