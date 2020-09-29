Динамо перебуває в одному кроці від групового етапу Ліги чемпіонів, який за чотири роки невдач у кваліфікаціях почав здаватися недосяжним. Що буде далі – не так важливо. Навіть цілковитий провал подарує клубу 25 млн євро – а їх можна кинути в діло, придбавши якісних новачків або модернізувати клубну інфраструктуру (Ігор Суркіс влітку скаржився на відсутність лабораторії). Крім того, на Миколенка, Супрягу та Циганкова зросте ціна. Втім, про все це можна буде розмірковувати тільки після матчу-відповіді проти Гента.

Динамо – Гент: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Гент – дуже слабка з точки зору позиційних атак команда. Підопічні Віма де Деккера тримають темп передач на рівні середнячків УПЛ, тримаються в середині свого чемпіонату за дотиками у штрафному, віддають не більше чотирьох-п'яти розрізних передач за матч і йдуть у лідерах за кількістю втрат м'яча. Компенсувати проблеми з просуванням атак вони намагаються дальніми ударами та навісами – один з них призвів до голу у ворота Бущана. Також "буйволи" непогано виглядають у єдиноборствах. Словом, нічого особливого. Динамо повинно було перемагати цей колектив, а тепер, на тлі шалених кадрових втрат Гента, необхідно добивати бельгійців.

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Тим паче, що за тиждень команда Віма де Деккера не стала кращою. На вихідних Гент зазнав домашньої поразки від Левена – новачок чемпіонату до 48-ї хвилини перемагав з рахунком 3:0, але два реалізованих пенальті у виконанні господарів зробили рахунок пристойнішим. Нічого нового суперник Динамо в цьому поєдинку не продемонстрував: при 74% володіння м'ячем та виграші єдиноборств "буйволи" рідко вривались у штрафний, однак після кутових двічі влучили у поперечину. Цікаво, що перший тайм Гент провів непогано, але саме тоді Левен забив два голи, не пропустивши жодного. Словом, команда Яремчука перебуває у кризі. Динамо не має права пропускати таких сирих бельгійців в ЛЧ.

Щоправда, у першому матчі кияни продемонстрували неоднозначний футбол. Реально переграти Гент підопічним Мірчі Луческу вдалося лише на старті першого тайму та після вилучення Безуса – саме тоді "біло-сині" й забили свої голи. Все, що було між цими відрізками, являло собою рівний поєдинок, в якому "буйволи" володіли ініціативою й зрівняли рахунок. При цьому у Динамо інтенсивність пресингу після 30-ї хвилини посипалася аж до 31 PPDA – інакше кажучи, кияни взагалі не пресингували.

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Атака "біло-синіх" не вражала протягом усього поєдинку: всього 15 дотиків у штрафному, всього 6 ударів з 13-ти з його меж, всього 19 єдиноборств, велика кількість навісів, банальних передач і випадковостей. Власне, гол Вербіча стався після рикошету від заблокованого пострілу по воротах. Лише обороні важко щось дорікнути – Гент докучав навісами, але щось нормальне у бельгійців проходило рідко.

Головна сила нового Динамо зараз криється у центральних півзахисниках, які демонструють високоінтелектуальний футбол, вміло просувають м'яч, розтягують лінії суперника й вчасно атакують вільні зони, а також вміють підлаштовуватись під неочікуваний план суперника – як у матчі зі Львовом, коли "містяни" перекрили звичні канали передач від центрбеків. Найкращим зараз об'єктивно можна назвати Шапаренка, але не відзначити залученість до атак Шепелєва та Сидорчука, а також дуже грамотні переміщення Буяльського було б несправедливо. Футболістів такого типу у Гента немає.

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На вихідних Динамо "потренувалося на котах", розгромивши Минай, граючи у більшості з середини першого тайму. Кияни в цьому поєдинку не тільки проявили клас та перевірили найближчий резерв, але й сподобались рухом навколо штрафного суперника – "біло-сині" зменшили кількість навісів, багато комбінували, віддали півтора десятка проникних передач і починали атаки з цікавих переміщень центрхавів. Помітно, що робота над помилками після Гента була проведена, тож на матч-відповідь кваліфікації ЛЧ можна дивитись з оптимізмом.

Кадрова ситуація

У Гента з кадрами, як у тому мемі з каченям: "всьо очень плохо". По-перше, через дискваліфікацію не зіграє Безус. По-друге, під великим сумнівом участь у матчі Кумса, Чакветадзе та Одіджи-Офое. Зрештою, не зіграє Яремчук: бельгійські ЗМІ повідомляють, що Роман відновився від травми, але в Київ не полетів через конфлікт з керівництвом – нападник, ніби-то, збирається покинути Гент до кінця трансферного вікна й не хоче ризикувати здоров'ям. У заявку "буйволів" українець не потрапив.

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У Динамо ситуація така ж, як і тиждень тому – Попов відновлюється після ангіни, Тимчик заліковує привідний м'яз стегна, а у Бурди ушкодження ахілла. Дискваліфікованих у складі киян немає.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Гент

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена – Супряга

Гент: Руф – Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджі, Фортуна – Овусу, Дорш – Букарі, Бутака, Ньянгбо – Кляйндінст

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Кияни у матчі проти Гента на виїзді не продемонстрували яскравого футболу, відчували деякі труднощі з розвитком позиційних атак і не потішили стабільністю, однак перемогли заслужено – і не так важливо, що бельгійці грали у меншості сорок хвилин, та ще й без кількох лідерів. Прямо зараз варто відзначити, що Динамо навчилося бити суперників свого рівня й конвертувати перевагу в позитивний результат. При попередніх тренерах "біло-сині" програвали Мальме й виправдовувались тим фактом, що це і є рівень нинішнього Динамо, що суперник ні в чому не поступається, а на дворі не 1986-й рік. Тепер же віце-чемпіон України став дивитися на команди свого класу, як на мішень.

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Так, Динамо грає неідеально. У киян виникали проблеми і з Шахтарем, і з АЗ, і з Гентом, і навіть зі Львовом, однак підопічні Мірчі Луческу в більш-менш однаковому стилі здобували переконливі перемоги – це сигналізує про відродження класу. У матчах проти команд співставного рівня Динамо дає результат.

Про Гент так не скажеш. Яремчук не просто так вирішив тікати – його команда потрапила у глибоку кризу. Тренерів змінюють, як перчатки, позиційні атаки катастрофічно банальні й неефективні, а в чемпіонаті "буйволи" плетуться біля дна турнірної таблиці. Нині підопічні Віма де Деккера не заслуговують на Лігу чемпіонів – і навіть у Лізі Європи їм буде дуже складно.

Враховуючи ці фактори, а також складну кадрову ситуацію у Гента, можна прогнозувати перемогу Динамо. Будь-який інший результат можна вважати невдалим.

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