"Можна тільки привітати команду і тренера. Ця гра була вже кращою, в порівнянні з попереднім матчем проти АЗ. Кияни могли ще забивати. Я відразу говорив, що Динамо пройде Гент. Тим більше, там наші грають. Вони не підійшли Динамо, Шахтарю, Зорі, а там знайшли собі місце.

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Луческу розуміє, яку тактику потрібно вибирати під футболістів, які у нього є. Багато хто критикує гру Динамо за закритість, але зараз по-іншому не виходить. Я впевнений, що Динамо вдома обіграє Гент і пройде в груповий етап Ліги чемпіонів.

Динамівці недогледіли в епізоді з пропущеним голом. Упевнений, Луческу розбере цей момент, щоб в Києві таке не повторилося. Нікого звинувачувати не можна. Один пропустили, але два забили", – цитує Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо у виїзному матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів зуміло вирвати перемогу у Гента (2:1). Вже 29 вересня "біло-сині" чекатимуть підопічних Віма Де Декера у матчі-відповіді у Києві.

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