Динамо находится в одном шаге от группового этапа Лиги чемпионов, который за четыре года неудач в квалификациях начал казаться недосягаемым. Что будет дальше – не так важно. Даже полный провал подарит клубу 25 млн евро – а их можно бросить в дело, приобретя качественных новичков или модернизировать клубную инфраструктуру (Игорь Суркис летом жаловался на отсутствие лаборатории). Кроме того, на Миколенко, Супрягу и Цыганкова вырастит цена. Впрочем, об этом всём можно будет рассуждать лишь после ответного матча против Гента.

Динамо – Гент: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Гент – очень слабая с точки зрения позиционных атак команда. Подопечные Вима где Деккера удерживают темп передач на уровне середнячков УПЛ, держатся в середине своего чемпионата по касаниям в штрафной, отдают не более четырех-пяти разрезных передач за матч и идут в лидерах по количеству потерь мяча. Компенсировать проблемы с продвижением они пытаются дальними ударами и навесами – один из них привёл к голу в ворота Бущана. Также "буйволы" неплохо выглядят в единоборствах. Словом, ничего особенного. Динамо обязано было побеждать этот коллектив, а теперь, на фоне безумных кадровых потерь Гента, необходимо добивать бельгийцев.

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Тем более, что за неделю команда Вима де Деккера не стала лучше. На выходных Гент потерпел домашнее поражение от Левена – новичок чемпионата к 48-й минуте побеждал со счётом 3:0, но два реализованных пенальти в исполнении хозяев сделали счёт приличнее. Ничего нового соперник Динамо в этом поединке не продемонстрировал: при 74% владения мячом и выигрыше единоборств "буйволы" редко врывались в штрафную, однако после угловых дважды попали в перекладину. Интересно, что первый тайм Гент провёл неплохо, но именно тогда Левен забил два гола, не пропустив ни одного. Словом, команда Яремчука находится в кризисе. Динамо не имеет права пропускать таких сырых бельгийцев в ЛЧ.

Правда, в первом матче киевляне продемонстрировали неоднозначный футбол. Реально переиграть Гент подопечным Мирчи Луческу удалось лишь на старте первого тайма и после удаления Безуса – именно тогда "бело-синие" и забили свои голы. Всё, что было между этими отрезками, представляло собой равный поединок, в котором "буйволы" владели инициативой и сравняли счёт. При этом у Динамо интенсивность прессинга после 30-й минуты посыпалась до 31 PPDA – иначе говоря, киевляне вообще не прессинговали.

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Атака "бело-синих" не впечатляла протяжении всего поединка: всего 15 касаний в штрафной, всего 6 ударов из 13-ти из её пределов, всего 19 единоборств, куча навесов, банальных передач и случайностей. Собственно, гол де Пены случился после рикошета от заблокированного выстрела по воротам. Лишь обороне трудно что-то упрекнуть – Гент беспокоил навесами, но что-то нормальное у бельгийцев проходило редко.

Главная сила нового Динамо сейчас кроется в центральных полузащитниках, демонстрирующих высокоинтеллектуальный футбол, умело продвигающих мяч, растягивающих линии соперника и вовремя атакующих свободные зоны, а также умеющих подстраиваться под неожиданный план соперника – как в матче со Львовом, когда "горожане" перекрыли привычные каналы передач от центрбеков. Лучшим сейчас можно назвать Шапаренко, но не отметить вовлечённость к атакам Шепелева и Сидорчука, а также очень грамотные перемещения Буяльского было бы несправедливо. Футболистов такого типа у Гента нет.

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На выходных Динамо "потренировалось на кошках", разгромив Минай, играя в большинстве с середины первого тайма. Киевляне в этом поединке не только проявили класс и проверили ближайший резерв, но и понравились движением вокруг штрафной соперника – "бело-синие" уменьшили количество навесов, много комбинировали, отдали полтора десятка проникающих передач и начинали атаки с интересных перемещений центрхавов. Заметно, что работа над ошибками после Гента была проведена, поэтому на ответный матч квалификации ЛЧ можно смотреть с оптимизмом.

Кадровая ситуация

У Гента с кадрами, как в том меме с утёнком: "всё очень плохо". Во-первых, из-за дисквалификации не сыграет Безус, а Одиджи-Офое не прилетел из-за травмы. Во-вторых, под большим вопросом участие в матче Кумса и Чакветадзе. В конце концов, не сыграет Яремчук: бельгийские СМИ сообщают, что Роман восстановился от травмы, но в Киев не полетел из-за конфликта с руководством – нападающий, якобы, собирается покинуть Гент до конца трансферного окна и не хочет рисковать здоровьем. В заявку "буйволов" украинец не попал.

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У Динамо ситуация такая же, как и неделю назад – Тимчик залечивает приводящую мышцу бедра, а у Бурды повреждения ахилла. Попов, по словам Луческу, вернулся в общую группу, но СМИ сообщают, что Денис тренировался отдельно вместе с Дуелундом, Русином, Вантухом и Цитаишвили. Дисквалифицированных в составе киевлян нет.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Гент

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Супряга

Гент: Руф – Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджи, Фортуна – Овусу, Дорш – Букари, Бутака, Ньянгбо – Кляйндинст

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Киевляне в матче против Гента на выезде не продемонстрировали яркого футбола, испытывали некоторые трудности с развитием позиционных атак и не порадовали стабильностью, однако победили заслуженно – и не так важно, что бельгийцы играли в меньшинстве сорок минут, да ещё и без нескольких лидеров. Прямо сейчас стоит отметить, что Динамо научилось бить соперников своего уровня и конвертировать преимущество в положительный результат. При предыдущих тренерах "бело-синие" проигрывали Мальме и оправдывались тем фактом, что это и есть уровень нынешнего Динамо, что соперник ни в чём не уступает, а на дворе не 1986-й год. Теперь же вице-чемпион Украины стал смотреть на команды своего класса, как на мишень.

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Да, Динамо играет неидеально. У киевлян возникали проблемы и с Шахтером, и с АЗ, и с Гентом, и даже со Львовом, однако подопечные Мирчи Луческу в более-менее одинаковом стиле добывали убедительные победы – это сигнализирует о возрождении класса. В матчах против команд сопоставимого уровня Динамо даёт результат.

Про Гент так сказать нельзя. Яремчук не просто так решил бежать – его команда попала в глубокий кризис. Тренеров меняют, как перчатки, позиционные атаки катастрофически банальны и неэффективны, а в чемпионате "буйволы" плетутся у дна турнирной таблицы. Сейчас подопечные Вима де Деккера не заслуживают Лиги чемпионов – и даже в Лиге Европы им будет очень сложно.

Учитывая эти факторы, а также сложную кадровую ситуацию у Гента, можно прогнозировать победу Динамо. Любой другой результат можно считать неудачным.

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