Динамо Київ приймає Гент у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Динамо – Гент на "Футбол 24" стартує 29 вересня о 22:00. Поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів пройде у Києві на НСК Олімпійський – команді Мірчі Луческу залишилося зробити останній крок до групового турніру, в якому кияни не грали з 2016 року. Як відомо, перший матч у Бельгії завершився перемогою Динамо з рахунком 2:1 – за "біло-синіх" забивали Владислав Супряга та Карлос Де Пена.

Динамо – Гент: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Де дивитися матч Динамо Київ – Гент онлайн

З цієї стадії поєдинки Ліги чемпіонів показує офіційний транслятор, який придбав права на основну стадію змагань. У прямій трансляції матч Динамо – Гент дивитись онлайн можна на каналі "Футбол 1" та платформі oll.tv. Перед грою там же о 21:15 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка продовжить ефір о 23:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Зазначимо, що в поєдинку на НСК Олімпійський точно не зіграє український хавбек Гента Роман Безус, який у першому матчі отримав червону картку.

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