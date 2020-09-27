"Динамо було фаворитом дуелі з Гентом і є ним після матчу в Бельгії. Кияни в першому матчі досягли досить переконливого результату, перемігши на виїзді з рахунком 1:2. Але є друга гра. Тренер Гента говорить, що з Динамо можна грати, і його команда це доведе. Зараз тренерському штабу киян потрібно побудувати тактику так, щоб досягти результату і потрапити в основну сітку Ліги чемпіонів.

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Як сказав президент київського клубу, Динамо, звичайно, потрібно покращувати гру. З Гентом другий тайм кияни краще провели. Проте у команді є виконавці, які повинні грати трохи краще і зробити хорошу картинку для вболівальників. Зараз в Динамо є проблеми, але є і результат. Але, знаєте, нехай з такою ж поганою грою кияни виграють Лігу чемпіонів. Нема питань.

Потрібно розуміти, що є об'єктивні причини. Тільки кілька турів зіграли, багато травмованих футболістів. У непростій ситуації Луческу прийняв Динамо. У команди багато проблем. Але подивимося, як воно буде", – цитує Буряка Sport.ua.

Нагадаємо, вже 29 вересня Динамо прийме Гент у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ. Поєдинок стартує о 22:00. Матч у Бельгії завершився перемогою киян з рахунком 2:1.

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