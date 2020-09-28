"Яремчук не зіграє в Києві з однієї простої причини – він навіть не полетів у столицю України. Я попросив свого бельгійського колегу зв'язатися з Гентом і запитати, що відбувається з Яремчуком. Відповідь така – у нього травма і більше жодних офіційних коментарів щодо цього не буде. Це дуже дивно, адже в Європі так не прийнято.

Це збігається з моєю інформацією. Яремчук здоровий, готовий грати з Динамо, але не полетів у Київ і, радше за все, не буде грати за Гент до кінця трансферного вікна. З великою імовірністю він взагалі більше не зіграє за Гент. Вчора увечері він спілкувався з президентом клубу. Ситуація патова – є певний конфлікт інтересів, і невідомо, чим це закінчиться. Гравець хоче піти прямо зараз, бо команда в його очах абсолютно розвалена. Я розумію клуб – він хоче отримати ті гроші, які за нього зараз важко заплатити.

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Куди піде Яремчук? Радше за все, Італія – наскільки я розумію, два клуби ним цікавляться, але виявити їх не так легко. Наполі потрібно продати Кулібалі, бо фінансовий фейр-плей у Європі працює. Лаціо дуже жадібний клуб, і не зміг продати Мілінковіча-Савіча. У Ромі зміна керівництва. Якщо за Де Санктіса такий трансфер був можливий, то зараз говорять про Тотті. У нього все буде чесно, ніяких "відкатів". Болонья орієнтована на Супрягу, а це форвард зовсім іншого профайлу. Кому ще потрібен нападник в Італії? Там довгий список – Фіорентина, Парма і навіть Спеція. Все вирішиться дуже скоро. Наскільки я розумію, два клуби, які готові купувати – Рома і Болонья. Гент хоче за Яремчука 20 млн євро, а зарплата буде щонайменше 1 млн чистими. Якщо це буде не Болонья, то не виключено, що Рома піде в Рому", – резюмував Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

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