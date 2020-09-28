Матч та онлайн-трансляція Динамо – Гент на "Футбол 24" стартує 29 вересня о 22:00. Поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів пройде у Києві на НСК Олімпійський – команді Мірчі Луческу залишилося зробити останній крок до групового турніру, в якому кияни не грали з 2016 року.

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Динамо Київ – Гент: прогноз на матч плей-офф кваліфікації ЛЧ

Фахівці з William Hill віддають перевагу саме Динамо. На перемогу підопічних Мірчі Луческу можна поставити з коефіцієнтом 1.85. Імовірність нічиєї – 3.30. Перемогу Гента оцінили у 4.00. Найбільш вірогідним підсумком дуелі вважають перемогу киян з рахунком 1:0 – поставивши на цей результат, можна збільшити свій виграш у 7 з половиною разів.

Схожі міркування і в компанії BWin, яка теж вірить у вихід Динамо в груповий турнір ЛЧ. Коефіцієнт 1.85 – на перемогу української команди. Потенційна звитяга бельгійців куди менш імовірна – ставки приймають із балом 3.40. На нічию можна поставити з кефом 4.25. Вихід Динамо у групу Ліги чемпіонів за підсумками двоматчевої дуелі оцінили у 1.10, а от шанси Гента куди менші – 5.75.

Нагадаємо, перший поєдинок у Бельгії завершився перемогою Динамо з рахунком 2:1. За киян забивали Владислав Супряга та Карлос Де Пена. У поєдинку на НСК Олімпійський точно не зіграє український хавбек Гента Роман Безус, який отримав червону картку та пропустить матч через дискваліфікацію.

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