Нагадаємо, Гент провально стартував у новому сезоні. Команда Яремчука, Безуса та Пластуна програла 5 із 7 матчів чемпіонату та вже двічі змінила головного тренера. Крім того, віце-чемпіони Бельгії поступилися Динамо та ризикують не вийти в груповий етап ЛЧ.

Гент із Пластуном та Безусом поступився новачку бельгійської першості перед матчем-відповіддю з Динамо у ЛЧ

Після чергової поразки від новачка елітного дивізіону фанати "буйволів" зібралися поблизу стадіону, вимагаючи пояснень від керівництва. З обуреними вболівальниками поспілкувався генеральний директор Мішель Луважі. Спершу функціонер вкотре почув претензії стосовно передчасного звільнення Йєса Торупа. "Кожен тренер має в своєму розпорядженні певний період. Коли ви бачите, що ситуація виходить з-під контролю, необхідно втрутитися", – цитує відповідь гендиректора Гента Nieuwsblad.

Втім така відповідь не вдовольнила фанатів. "Ти думаєш, я зможу заснути сьогодні вночі?" – запитав один із уболівальників, на що Луважі почав нарікати на відсутність фортуни в матчі з Левеном, який завершився поразкою "буйволів" з рахунком 2:3.

Нагадаємо, вже 29 вересня Гент у Києві зіграє з Динамо в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації ЛЧ. Поєдинок у Бельгії завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Як бачимо, перед вкрай важливим поєдинком ситуація в таборі суперника Динамо є далекою від ідеальної.

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