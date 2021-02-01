Товариський матч 1 лютого 2021

Динамо Київ – Динамо Тбілісі – 1:0

Гол: Буяльський, 90+2 (пен.)

Динамо Київ: Бойко (Нещерет, 46) – Караваєв (Кендзьора, 46), Забарний (Попов, 46), Сирота (Шабанов, 46), Сідклей (Миколенко, 46) – Шепелєв (Сидорчук, 46), Шапаренко (В. Волошин, 87) – Лєднєв (Жерсон, 46), Дуелунд (Де Пена, 46) – Супряга (Бєсєдін, 46 (Ванат, 80)), Русин (Ванат, 37 (Буяльський, 46))

Динамо після поразки Лудогорцю прагнуло повернутися на переможний шлях. Суперник дозволяв розраховувати на успіх – чемпіони Грузії також не вражали зимовими результатами, а офіційний сезон для них стартує дещо пізніше. На двох зборах команда Луческу провела вже 4 матчі, але обіграла лише Шахтар Солігорськ. Майже рік тому київські та тбіліські динамівці також зійшлися у спарингу. Сухий тріумф (2:0) українцям принесли голи Кендзьори та Русина, а Бущан парирував пенальті.

Динамо Київ – Динамо Тбілісі: онлайн-трансляція матчу

Резерв марнує шанси, але дає більшу гостроту і надійність

Луческу чи не вперше за час роботи зі столичним клубом випустив дует форвардів з перших хвилин. Це могло принести плоди вже на 4 хвилині. Дуелунд класно розрізав лінію з 3 захисників, Лєднєв пробивав з близької відстані, а Супряга навіть з офсайду не зміг пробити повз оборонців. Зате Владислав блискуче підіграв Лєднєву, міг бути гострий момент, і знову блок оборони завадив. Русин тонко виводив Супрягу на стрімке побачення з воротарем – офсайд і тут. Багато зон відкриває Тбілісі своїми не дуже обдуманими вилазками в атаку. Лєднєв також намагався використати швидкість Супряги, але і дальній пас не приніс взяття воріт, хоча сам Богдан і намагався завершити атаку другим темпом після навісу Сідклея.

Шепелєв відтягнувся в лінію оборони, аби почати атаку закиданням на форвардів. Русин запоров наступ невдалим пасом, увійшовши в 11-метрову зону від воріт. Шапаренко завів атаку перехопленням, яке миттєво вилилось у передачу. Дуелунд розкрутив момент, а Русин з-за меж штрафного пробив дуже невдало. Постійні пожежі у володіннях грузинів створюють прості дальні передачі з прицілом на Супрягу. Владислав непогано комбінує, а далі проблеми. Ось і цього разу Караваєв підключився з оборони і видав ідеальний пас у центр. Русин і Дуелунд завадили один одному, хоча їх банально загубили без опіки.

Розіграв кутовий Шапаренко, Леднєв подав, а Забарний не зміг акцентовано пробити. Цуцунава відзначився першим ударом тбілісців за перші 33 хвилини. Здалеку і без проблем для Бойка. Копія спроби з лівого напівфлангу завершилася таким же спокійним сейвом голкіпера киян. Дуелунд і Лєднєв видали серію з 3 ударів поспіль – то в захисників, то в молоко. Ванат замінив Русина на 37 хвилині. Шапаренко встигає і у відборі, і ключові паси роздавати. Ось тільки Дуелунд цілить у воротаря або повз рамку. Караваєв також трохи не влучив, хоча йому ідеально скинули суперники та ще й залишили без опіки. З іншого боку й до воріт було метрів 20.

Арбітр забув свиснути про перерву. Додав хвилину, команди переграли цілих 5, хоча жодних причин для цього не було. Багато сумбуру і фолів у цей період, футболісти ніби тільки й чекали завершення тайму, але все ніяк. Важкувата гра киян. Коли на полі був Русин, Супряга отримував кращу підтримку та варіанти попереду. Видно, що свідомо тренують швидкісні забіги Влада. Дуелунд і Шапаренко традиційно серед найгостріших. Лєднєв дуже старається, моментами виходить перспективно. Засмучує, що більшість ударів з далекої відстані. З перших хвилин вийшли більшою мірою резервісти, результат не зробили, хоча суперник відверто дозволяв грати з вільним простором.

Динамо Тбілісі цікавіше після перерви, основа киян не вражає

Пачками пішли заміни у перерві. Буяльський з флангу віддав у центр, Бєсєдін продовжив ще далі, а Кендзьорі завадив забити лише захисник на лінії. Нещерет фінтить у своєму штрафному, спокійно комбінує молодий воротар з партнерами, не боїться м'яча. Ванату виділили тільки трохи більше 10 хвилин. По перерві вийшла переважно основа, тож тепер без експериментів і з одним форвардом. Шапаренко і Жерсон страждають на газоні від болю. Ніби обійшлося. Шабанов під пресингом починав атаку, Сидорчук спиною до суперника віддавав у дотик на Шапаренка і обрізався. Довелося Попову підчищати за партнерами після небезпечної спроби зблизька.

Намагаються використати швидкість Жерсона і стандарти. Гостроти стало ще менше після перерви. Хіба що можна пригадати момент Попова після навісу Де Пени зі штрафного – повз ворота плюс підозра на офсайд. Шабанов не встиг з підкатом і привіз гострий стандарт. Стінка киян посунулася на пару метрів, суддя це помітив і змусив перебити – так само блок. Відверті проблеми українців зі швидкими випадами технічних суперників. Шабанов відіграв не дуже надійно, грузини пробачили. Бєсєдін дуже часто підігравав партнерам невпопад. Ванат замінив Артема на 80-й.

Красива широка стіночка Миколенка з Буяльським. Віталій не зміг тільки віддати вирішальний пас на Ваната, але заробив кутовий. Ванат виграв верх після навісу Де Пени, дивом не влучив з меж воротарського. І знову зв'язка Миколенка з Буяльським спрацювала. Пас захисника на хавбека, фінт якого приносить пенальті. Сам же Буяльський і реалізував 11-метровий. Після заміни Бєсєдіна та виходу 19-річний Ваната з Вікентієм Волошиним, які давали непогані варіанти в атаці, розумно оперуючи простором, пішло більше гостроти, ніж за весь другий тайм. Хоча вирішили долю матчу старі-добрі лідери. Миколенко і Буяльський завелися під завісу гри, перемога стала заслуженим плодом їхніх зусиль.