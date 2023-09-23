В рамках 8-го туру чемпіонату України ЛНЗ вперше у своїй історії прийматиме Динамо. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок між ЛНЗ і Динамо стартує о 13:00 на Центральному стадіоні Черкас. Обом командам є за що боротись: черкасцям після зміни тренера та першої історичної перемоги в УПЛ слід надолужувати втрачене, а динамівцям, які більше не відволікаються на єврокубки, треба повертати свій авторитет (у киян три матчі у запасі й у разі стовідсоткового результату вони мають шанс очолити турнірну таблицю).

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Де дивитися ЛНЗ – Динамо? Поєдинок у прямому ефірі транслюватиметься одразу на кількох платформах стрімінгового телебачення – MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТВ, Volia TV, OmegaTV, Sweet.tv та Vodafone TV.

Стартові склади:

ЛНЗ:

Пеньков – Муравський, Лопирьонок, Селін – Стасюк, Калюжний, Олійник, Норенков – Наумець, Хобленко, Пасіч.

Динамо:

Бущан – Караваєв, Попов, Біловар, Дубінчак – Бражко, Андрієвський – Ярмоленко, Буяльський, Діалло – Ванат.

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