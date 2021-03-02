Півзахисник Динамо Ахмед Алібеков не зміг гідно проявити себе в чемпіонаті Росії.

Хавбек під номером 40 з'явився у заявці київського клубу на офіційному сайті УПЛ.

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Алібеков приєднався до Уфи у вересні. Оренда була розрахована на весь сезон, однак російський клуб вирішив повернути гравця раніше. За півроку півзахисник провів лише 3 матчі (востаннє виходив на поле аж у листопаді) та не відзначився жодною результативною дією.

Нагадаємо, Алібеков – вихованець запорізького футболу. В Динамо перейшов у 2016 році і провів за основну команду 6 матчів. Його контракт з киянами розрахований до 31 грудня 2023 року, поточна ціна за Transfermarkt – 300 тисяч євро.

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