Хавбек под номером 40 появился в заявке киевского клуба на официальном сайте УПЛ.

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Алибеков присоединился к Уфе в сентябре. Аренда была рассчитана на весь сезон, однако российский клуб решил вернуть игрока раньше. За полгода полузащитник провел лишь 3 матча (в последний раз выходил на поле аж в ноябре) и не отметился ни одним результативным действием.

Напомним, Алибеков – воспитанник запорожского футбола. В Динамо перешел в 2016 году и провел за основную команду 6 матчей. Его контракт с киевлянами рассчитан до 31 декабря 2023 года, текущая цена за Transfermarkt – 300 тысяч евро.

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