Київський клуб не залишив своїх гравців віч-на-віч з жахіттями війни.

Легіонери покинули Київ ще у перші дні війни разом зі своїми колегами із Шахтаря. Згодом виїхав до Румунії і Мірча Луческу. Українські футболісти не можуть покинути територію держави в умовах воєнного стану, згідно з законом.

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Частина футболістів Динамо залишаються на клубній базі у Віті-Литовській, яка обладнана надійними притулками. Там же низка гравців Динамо U-19, повідомляє Динамоманія.

Водночас сім'ї футболістів покинули Україну. За інформацією джерела, вони були евакуйовані в сусідню Румунію. Для цього двічі використовувався клубний автобус. Жінок і дітей при цьому супроводжував клубний адміністратор.

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